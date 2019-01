Hovione emite 50 milhões de dólares em dívida

A farmacêutica Hovione emitiu um empréstimo obrigacionista no montante de 50 milhões de dólares, com prazo de vencimento em 2033, informou a empresa em comunicado.





"A emissão das Obrigações faz parte da estratégia de reforço da capacidade financeira da empresa ao entrar num novo ciclo de elevados investimentos em capacidade produtiva", explica o CFO, António Almeida.





"O mercado ofereceu-nos um preço competitivo para emitir dívida a 15 anos. A Hovione constrói o seu negócio com uma visão de longo prazo", afirma Guy Villax, CEO da empresa. As obrigações já se encontram registadas na Euronext com o código ISIN: PTHOVCOM0006.





A emissão é feita em dólares tendo em conta que "uma parte muito significativa da faturação" da empresa é feita nesta moeda, evitando-se deste modo os riscos de exposição cambial. Foi o banco BPI que organizou, montou e subscreveu o empréstimo.