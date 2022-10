Iberis vai injetar mais 85 milhões em tecnológicas portuguesas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Algumas das empresas portuguesas consideradas líderes mundiais nos seus setores de atividade, como a Tekever (tecnológica aeroespacial), a Unbabel (traduções com inteligência artificial), a Sound Particles (software de áudio 3D), a “fintech” Loqr ou a Codacy (revisão e qualidade de código) fazem parte do portefólio do Bluetech I, o primeiro fundo criado pela “private equity” portuguesa Iberis Capital.



...