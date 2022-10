Ikea abre loja no centro de Lisboa

A Ikea vai abrir um estúdio de planificação no centro de Lisboa, na Avenida da República na zona do Campo Pequeno. A abertura está planeada para o final da primavera/início do verão de 2023, sabe o Negócios.



O contrato para a abertura do espaço acaba de ser assinado e a empresa sueca está já a trabalhar na planificação e requalificação do edifício. É a primeira vez

...