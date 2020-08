Ikea aposta em energia solar e móveis usados

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A experiência correu bem noutros países, e agora é a vez de Portugal entrar na rota do projeto de energia solar da Ikea. A cadeia sueca de mobiliário está a ultimar os detalhes legais de uma parceria com uma empresa do setor energético, que vai permitir a venda de painéis solares fotovoltaicos para autoconsumo. O objetivo é "oferecer aos portugueses a solução mais acessível do mercado", explica ao Negócios a diretora ...