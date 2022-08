Imobiliária Construtora Grão Pará agrava prejuízo para 2,3 milhões em 2021

A Imobiliária Construtora Grão Pará agravou os prejuízos em 2021, para 2,3 milhões de euros, contra 581 mil euros de resultado negativo um ano antes, segundo o relatório e contas consolidado enviado esta quarta-feira à CMVM.No documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo refere um resultado operacional negativo em 2,7 milhões de euros, em dezembro de 2021, número que compara com 359,2 mil euros negativos registados no final de 2020.Os proveitos operacionais da Grão Pará atingiram 1,1 milhões de euros naquela data quando um ano antes estavam nos nove mil euros.O documento hoje divulgado na CMVM refere ainda custos operacionais de 3,8 milhões de euros em 2021, quando no ano anterior eram de 368,3 mil euros.O Grupo Grão-Pará é constituído pela Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. e empresas associadas, em várias áreas de atividade, principalmente turismo e imobiliário.