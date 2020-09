Inapa passa de lucros a prejuízos no primeiro semestre

A Inapa reportou um prejuízo de 8,4 milhões de euros entre janeiro e junho, contra lucros de 100 mil euros no período homólogo do ano passado.

Já as vendas registaram um aumento homólogo de 22,5% para os 519 milhões de euros, refere a empresa no comunicado das contas divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A empresa liderada por Diogo Rezende (na foto) subinha que o consumo de papel na Europa Ocidental caiu 22,6% no primeiro semestre, por efeitos da covid-19. No entanto, com a consolidação das operações da Papyrus Deutschland em 2020, as vendas da Inapa acabaram por subir em 95,2 milhões de euros (+22,5%).



Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 38%, em termos homólogos, para os 8,4 milhões de euros, tendo correspondido a 1,6% das vendas.

Por seu lado, o EBITDA recorrente foi de 10,8 milhões de euros (-23,7%), correspondendo a 2,1% das vendas.

Relativamente às perspetivas futuras, a Inapa sublinha que o surto pandémico teve um impacto mais negativo sobre a economia mundial durante o primeiro semestre de 2020 do que o antecipado em março e que "a esta data estima-se que a recuperação deverá ser mais prolongada".

"Apesar da abertura das economias, que irá marcar o segundo semestre, mantém-se o distanciamento social e o receio de contágio, fatores que irão por certo atrasar a recuperação económica", refere o comunicado da empresa.

Neste contexto, "estima-se um consumo privado mais fraco, bem como um aumento da poupança por motivos de precaução", acrescenta.

"No setor empresarial poderá continuar a haver um adiamento das decisões de investimento", antevê a Inapa.