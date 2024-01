Inflação e câmbio ajudam recorde de vendas da Jerónimo Martins

A dona do Pingo Doce superou pelo primeira vez os 30 mil milhões em vendas com todas as insígnias a crescerem no ano passado. Em Portugal, as receitas do Recheio foram impulsionadas pelo “boom” do turismo. Mas a operação na Colômbia é a que mais cresce.



O presidente executivo da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, sublinhou que “2023 vai ficar para a histórico do Grupo”. Bruno Colaço Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 11 de Janeiro de 2024 às 22:30







A Jerónimo Martins fechou 2023 com vendas recorde, tendo ultrapassado o marco dos 30 mil milhões de euros. Um valor que representa um aumento de 20,6% face ao ano anterior e que foi impulsionado pela inflação e pelo câmbio, segundo dados preliminares, enviados pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



