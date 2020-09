no âmbito de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que a filha do ex-presidente de Angola foi alvo, em conjunto com o marido, de

Isabel dos Santos rejeita fazer parte de qualquer esquema ilegal. Esta é a reação da empresária angolana depois de o Expresso ter avançado, este domingo,"A Engª. Isabel dos Santos ou as suas empresas nunca foram clientes de nenhum banco norte-americano", sendo "completamente falso e difamatório que um banco norte-americano ajudou a Engª. Isabel dos Santos em transferências associadas à sua família e ao Estado angolano", de acordo com um comunicado da empresária divulgado esta segunda-feira.

"Na qualidade de banco correspondente do banco BFA/BPI, o JPMorgan realiza pedidos de compliance regulares, solicitando informações sobre várias transações e de vários clientes do banco, o que é absolutamente normal", refere ainda, notando que, em 2013, "os pedidos de informação adicionais que suportavam estas transações foram solicitados pelos bancos e pelo supervisor e foram devidamente prestados".



"Foi, ademais, verificado que não existia nenhuma situação anómala nem nenhuma irregularidade e que se tratavam de pagamentos efetuados no âmbito de atividades comerciais ordinárias e correntes", nota a empresária, referindo ser "clara a intenção de provocar danos reputacionais, pelo que se refuta estas falsidades e estas notícias regurgitadas e sem fundamento".





"A Engª. Isabel dos Santos e o seu marido, Dr. Sindika Dokolo, não fazem parte de qualquer esquema ilegal e/ou ilegítimo de circulação de fundos no sistema bancário internacional ou norte-americano", remata.

Este domingo, o Expresso avançou, no âmbito de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que a empresária angolana e o marido, Sindika Dokolo, foram alvo de dois relatórios sobre atividades suspeitas em 2013 nos EUA.