IVAucher com 609 mil reembolsos no valor de 5,55 milhões de euros

Nos primeiros 17 dias da fase de utilização do saldo acumulado no IVAucher foram efetuadas 609.560 operações de reembolso, correspondentes a mais de 5,55 milhões de euros de retorno aos consumidores, indica esta segunda-feira o Ministério das Finanças.Estes reembolsos traduzem-se em consumos de mais de 11 milhões de euros nos setores da restauração, alojamento e cultura, uma vez que os consumidores apenas podem abater até 50% da fatura.A tutela assinala ainda que "as operações de reembolso entraram na fase de plena operacionalização, sendo previsível que nesta semana o prazo de dois dias uteis seja cumprido por todas as entidades financeiras".As Finanças destacam ainda o aumento do número de adesões, com mais de 667 mil consumidores registados e sete mil comerciantes.De acordo com as informações divulgadas pelo Governo, os consumidores acumularam um total de 82 milhões de euros em saldo no IVAucher, bastante abaixo dos 200 milhões estimados pelo Executivo aquando do lançamento da medida.