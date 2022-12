Já foram liquidadas quatro das 22 empresas criadas para "vistos gold"

Entre as 22 empresas criadas nos últimos dez anos para conseguir "vistos gold", quatro já estão liquidadas, avança a edição desta quarta-feira do Público.



Destas quatro, três foram liquidadas cinco anos depois da sua constituição e portanto antes do período mínimo previsto na lei que serve de requisito para a concessão de um "visto gold".

Segundo o Público, ao todo, estas 22 empresas geraram 280 empregos. A publicação analisou documentação societária relativa a 16 empresas, depois de ter encontrado os seus nomes em correspondência trocada entre o SEF e a Associação de Combate à Corrupção e Transparência.

Entre este leque, o Público descobriu ainda que duas companhias foram cridas ainda antes do programa "vistos gold"e outra mudou de mãos, não sendo certo o que aconteceu ao fundador.

O programa ARI fez 10 anos em outubro passado (arrancou em 2012) e, neste momento, está a ser avaliada a sua continuidade. Desde a sua criação, já foram concedidas mais de 11 mil autorizações de residência, tendo-se registado um investimento superior a 6.674 milhões de euros. 90% do montante total do investimento é proveniente da aquisição de imóveis, segundo as contas do Público.

No dia 9 de novembro, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o ministro da Economia, António Costa Silva, afirmou que o Governo está a criar um grupo de trabalho com os ministérios da Economia, dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna para avaliar o fim do programa.