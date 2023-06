Jerónimo Martins investe 32,8 milhões em salmão na Noruega

A dona do Pingo Doce tinha entrado no capital da empresa norueguesa em junho do ano passado, com um investimento de 16,8 milhões de euros para ficar com 10%.



No espaço de um ano, a Jerónimo Martins investiu quase 50 milhões de euros na Andfjord Salmon. D.R. Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 27 de Junho de 2023 às 22:34







A Jerónimo Martins Agro-Alimentar reforçou a sua participação na norueguesa Andfjord Salmon passando a deter 25,12% da empresa produtora de salmão em aquacultura e tornando-se o seu maior acionista.



A subsidiária da dona do Pingo Doce tinha entrado no capital da empresa norueguesa em junho do ano passado, adquirindo 10,1% do capital a troco de 16,8 milhões de euros.



