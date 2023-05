João Gunther Amaral sobe à comissão executiva da Sonae

A Sonae alargou o número de administradores executivos de dois para três. À CEO Cláudia Azevedo e ao CFO João Dolores junta-se o Chief Development Officer (CDO) da empresa, que mantém o cargo, mas agora na administração executiva.O anúncio foi feito pela Sonae em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O gestor acrescenta desta forma mais um cargo aos outros que já exerce na Sonae, onde é membro dos conselhos de administração de várias sociedades do grupo, incluindo, além da Sonae Holdings, a Sonae Corporate, a Sparkfood e o jornal Público.Com um mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto, Gunther Amaral complementou essa formação com um MBA Executive na Porto Business School, tendo ainda passado pela London Business School (num "Accelerated Development Program") e pela Stanford University ("Logistics, Materials and Supply Chain Management").No percurso profissional passou pela Agência de Inovação e pela Micretail (que faz parte do grupo Sonae).A decisão decorre da Assembleia Geral de Acionistas que aconteceu no dia 28 de abril, na sequência da qual o Conselho de Administração da empresa deliberou a alteração.Paulo Azevedo continua na presidência do conselho de administração.