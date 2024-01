Jornalistas reunidos em congresso aprovam greve geral por unanimidade

Os jornalistas reunidos no Congresso de Jornalistas aprovaram este domingo, por unanimidade, uma greve geral e mandataram o Sindicato dos Jornalistas para definir a data da paralisação.A moção que propunha a greve geral foi aprovada domingo à tarde, nos momentos finais do Congresso do Jornalismo, tendo os congressistas aclamado e aplaudido a decisão da greve geral.Os problemas do grupo Global Media (trabalhadores continuam com ordenados em atraso e há ameaça de despedimento coletivo até 200 pessoas) dominaram muitas das atenções do congresso, num momento de crise do jornalismo em que são transversais as más condições laborais e há a crise do modelo de financiamento dos órgãos jornalísticos.O 5.º Congresso dos Jornalistas decorreu desde quinta-feira até domingo, em Lisboa (no Cinema São Jorge) com quase 800 congressistas.A última greve geral de jornalistas foi em 1982, disse o presidente do Congresso dos Jornalistas, Pedro Coelho.