O chairman da ANA elogia o ministro das Infraestruturas no dossiê Montijo por não ser de meias medidas. “Quando é não, é não, Quando é sim, é sim”.

O chairman da ANA – Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, responsabiliza o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, pelo atraso do aeroporto do Montijo e elogia o seu sucessor, Pedro Nuno Santos, por ter arrancado o processo do impasse em que se encontrava.





"O ministro Pedro Marques andou a empatar sem tomar uma decisão". Em contrapartida, "em três meses com o ministro Pedro Nuno Santos, recuperámos três anos perdidos" afirma José Luís Arnaut na Conversa Capital, um espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, que pode ler na íntegra na edição de segunda-feira, 18 de novembro.