José Roquette : “A dez anos, vamos ter uma base muito forte nos EUA”

O grupo Pestana inaugurou no início de março o 100.º hotel da marca, em Nova Iorque, e prepara-se para uma forte expansão no mercado norte-americano. No futuro, admite avançar com conversões de prédios e aquisições de outras marcas hoteleiras em vários mercados europeus.