Jovens do Porto criam máquina de barbear infinita e já exportam para todo o mundo

João Gomes, Luis Oliveira e André Guimarães, três "alumni" do curso de Engenheira Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, utilizaram os conhecimentos em fundição, maquinação, laser e prototipagem rápida para desenvolver "uma máquina de barbear com um sistema de ajuste único, que pode ser utilizada inúmeras vezes", apresentando-se assim como "uma alternativa sustentável às multi-lâminas" descartáveis e, garantem, com "garantia vitalícia".

A ideia foi criar uma máquina de barbear com qualidade e durabilidade que conferisse ao produto uma sustentabilidade incomparável com as máquinas e lâminas descartáveis. "Só nos Estados Unidos foram produzidos dois mil milhões de máquinas descartáveis e recargas descartáveis no ano passado. A maioria parte destas recargas acaba em aterros e até nos oceanos e lá continuam por séculos", relembra João Gomes, cofundador da startup, que está incubada na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Chamaram à startup e ao produto Tatara Razors, nome inspirado na fornalha onde os mestres da forja fundiam o aço para as espadas de Samurai no Japão antigo.

A Tatara Razors já lançou duas máquinas e dois pincéis de barbear, com a empresa a afiançar que os seus produtos já chegaram a países como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Singapura, Taiwan ou África do Sul, maioritariamente através do mercado online.

"Com um design minimalista, a Tatara Razors usufruiu das vantagens de uma engenharia moderna e conjuga diferentes variáveis para garantir uma maior precisão de corte, conforto e suavidade no barbear", assegura, em comunicado conjunto da empresa e da UPTEC.

Embaladas numa caixa de cortiça natural, as máquinas da Tatara Razors "são criadas com materiais nobres como o inox, acabadas à mão para extinguir todas as marcas de maquinação e suavizar todas as bordas e, por fim, sujeitas a um tratamento manual de jato de areia, peça por peça, para obter uma coloração mate e um aspeto suave", descreve a empresa.

As máquinas de barbear da Tatara Razors custam desde 149 euros, "mas o custo é rapidamente amortizado", ressalva a startup. "Comparando o custo das lâminas usado na nossa máquina, que é de 0,05 euros por unidade, com as máquinas descartáveis mais vendidos da Amazon (2,09 euros com assinatura), o retorno do investimento acontece após um ano de utilização", enfatiza João Gomes.

Entretanto, a marca pretende também lançar um "aftershave" 100% natural de pedra Alum e uma taça de barbear, assim como uma máquina de barbear com um sistema patenteado e, mais tarde, um sabonete de barbear.



"Nos próximos anos, iremos lançar também uma ‘body razor’ para todo o corpo e para público masculino e feminino", promete João Gomes.