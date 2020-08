KKR investe 150 milhões em empresa de formação com presença em Portugal

A empresa de private-equity norte-americana KKR comprou uma participação na espanhola MasterD por 150 milhões de euros. A empresa adquirida atua na área de formação e, em Portugal, está presente em quatro cidades, de norte a sul.



A aquisição foi anunciada esta sexta-feira, 31 de julho, e o valor da transação foi avançado por fontes do mercado.

Fundada em 1994 e com sede em Saragoça, a MasterD oferece anualmente mais de 280 cursos a mais de 50.000 formandos em Espanha e Portugal (centros em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro). Estes cursos incluem formação vocacional e certificações profissionais para o sector privado, bem como a preparação para exames de concursos públicos em diferentes áreas.



O investimento faz parte da estratégia de impacto global da KKR, e trata-se do segundo investimento do seu Global Impact Fund na Europa, após o investimento na Viridor, a empresa líder em gestão de resíduos responsável e reciclagem no Reino Unido. O Global Impact Fund da KKR centra-se em gerar rendibilidades ajustadas ao risco ao investir em empresas que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável («ODS») das Nações Unidas.



A KKR investiu mais de 5.000 milhões de dólares na Península Ibérica desde 2010, incluindo transações em private equity, infraestruturas e outras classes de ativos, com investimentos em empresas como a portuguesa OutSystems.