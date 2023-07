Laskasas e Auchan aliadas no Porto

“Quando ‘a bomba’ da pandemia eclodiu”, o presidente da fabricante de artigos de mobiliário e decoração Laskasas reativou a imobiliária do grupo, tendo vindo a adquirir imóveis, sobretudo no Porto, em sociedade com um familiar. “Temos neste momento uma obra em andamento na zona portuense da Trindade, que irá ser destinada ao turismo, e vamos arrancar esta quarta-feira, 12 de julho, com as obras do empreendimento [residencial]

...