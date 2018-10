LeasePlan põe travão na entrada em bolsa devido às condições de mercado

Numa altura em que a Sonae MC prepara a entrada na bolsa portuguesa, em Amesterdão a LeasePlan recuou nas mesmas intenções, alegando as "condições de mercado" pouco favoráveis.

A maior operadora europeia de frotas de automóveis, a LeasePlan, decidiu que não iria proceder com a oferta pública inicial (IPO) que anunciou na passada quarta-feira, 3 de Outubro, justificando com a actual situação dos mercados financeiros, numa altura que Wall Street vê o maior sell-off desde Fevereiro e é seguido nas quebras pelas bolsas asiáticas e europeias.

Ainda não era sabido o dia em que seria feito o anúncio com as datas definitivas do IPO, mas esperava-se que este fosse feito em breve.





A empresa pretendia dar entrada na bolsa de Amesterdão com uma valorização de 7,5 mil milhões de euros, embora as condições deste IPO (oferta pública inicial) estivessem ainda por definir.





Já na altura em que foi avançada a intenção de entrar em bolsa se punha a hipótese da decisão ser adiada ou até da entrada em bolsa ser cancelada, dado que ainda não existia uma decisão final dos accionistas da empresa.