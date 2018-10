Bolsas asiáticas afundam mais de 3% arrastadas por Wall Street

As bolsas asiáticas sofreram fortes quedas na última sessão, deixando-se contagiar pelo sentimento negativo vivido no mercado americano. Dos dois lados do Pacífico os principais índices registam quedas em torno dos 3 e dos 5%.





No Japão, as perdas do índice Nikkei chegaram aos 4,45%, descendo aos 22.459,02 pontos. Em Xangai as perdas superaram a fasquia dos 5%, ao ceder 5,25% para os 2.588,657 pontos, negociando em mínimos de 2014. Em Hong Kong a tendência repetiu-se, com o principal índice a recuar 4,06% para os 25.130,66 pontos.





De acordo com os analistas consultados pela BBC, o pessimismo em relação ao mercado chinês justifica-se pela desaceleração do crescimento da economia e pelo peso da guerra comercial com os EUA. É importante notar que este tem sido um ano difícil para os mercados asiáticos, sendo que Xangai e Hong Kong já tinham entrado em bear market.





Tanto à esquerda como à direita do oceano, as que mais afundam são as tecnológicas. A chinesa Tencent perdeu mais de 7% esta-quinta-feira, num ano em que já perdeu 200 mil milhões em capitalização bolsista. Também a fabricante de telemóveis Xiaomi sentiu um forte abalo nos títulos, de 9%.