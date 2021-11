Lei laboral: O que vai mudar nas regras do teletrabalho (e não só)

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As alterações às regras do teletrabalho (e ao descanso) estão a ser discutidas desde a primavera, mas foi sob a ameaça de dissolução do Parlamento que os trabalhos avançaram a grande velocidade. As votações feitas em duas longas reuniões do grupo de trabalho ainda terão de ser ratificadas em comissão, esta quinta-feira. Embora possa haver ajustamentos, e não haja ainda um texto final, as votaç...