Licenciamento de edifícios e conclusão de obras diminuem no terceiro trimestre

Leia Também Edifícios concluídos e licenciados superam níveis pré-pandemia

Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos ao licenciamento de edifícios e conclusão de obras apontam para uma manutenção do decréscimo face a 2021 e 2019, o ano anterior à pandemia.No terceiro trimestre de 2022, foram licenciados 5,7 mil edifícios em Portugal, uma descida homóloga de 7,7%. Face ao trimestre anterior, trata-se de um redução de 1,1%. O INE indica que os edifícios licenciados em construções novas diminuíram 5,8%. Já o licenciamento de edifícios para reabilitação diminuiu 12,6%.Com exceção da Região Autónoma dos Açores, que registou uma variação positiva de 7,9% nos licenciamentos, todas as regiões do país registaram uma queda homóloga no licenciamento para construções novas, com destaque para o Alentejo que caiu 30,5%.Os edifícios concluídos ascenderam aos 3,7 mil, uma quebra de 3,4% em termos homólogos. Destes edifícios, a grande maioria diz respeito a construções novas (81,5%) e destas 77,5% tenham como destino a habitação familiarO INE estima que todas as regiões tenham registado um decréscimo no número de edifícios concluídos, "salientando-se o Algarve (-22,3%) e a Região Autónoma dos Açores (-11,8%)".Na comparação com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados desceu 8,9% e o número de edifícios concluídos aumentou 3,4%.