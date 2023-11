Livingroup investe 25 milhões em Eco-Resort no Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Livingroup investiu 25 milhões de euros na compra do eco-resort Villa Magna, no Algarve. O empreendimento é composto por 62 apartamentos com tipologias T0 e T1.





O projeto Villa Magna "incorpora uma abordagem moderna e ecologicamente consciente para o setor imobiliário", sublinha a empresa em comunicado. O seu desenvolvimento "visa criar uma harmoniosa fusão entre a vida de luxo e a sustentabilidade ambiental, proporcionando aos residentes não apenas uma casa, mas um estilo de vida".





Segundo João Pagani Toscano, CEO da Livingroup, a promotora acredita que "e a sustentabilidade não deve comprometer o luxo nem o conforto. O Villa Magna eco-resort é um testemunho do nosso compromisso com a inovação do setor imobiliário, proporcionando aos residentes um estilo de vida único e responsável".





"O desenvolvimento deste projeto alinha-se com a crescente procura por espaços de vida ecologicamente conscientes e reflete a nossa dedicação em responder às preferências, em constante evolução, dos nossos clientes", acrescenta o responsável.