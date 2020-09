Lucro Parpública cai para 14,4 milhões no primeiro semestre

"Verifica-se assim uma redução substancial do resultado consolidado, a qual teve efeito expressivo na INCM [Imprensa Nacional Casa da Moeda], sendo, no entanto, de sublinhar que todos os segmentos das atividades operativas apresentam resultados positivos, tal como havia já acontecido em períodos anteriores", pode ler-se no relatório.De acordo com o documento, as medidas de resposta à covid-19 "provocaram uma redução abrupta dos negócios da INCM", como o alargamento do prazo de validade dos documentos de identificação, o condicionamento na emissão de passaportes, as quebras nas vendas do Documento Único Automóvel e do Certificado de Inspeção Periódica, bem como a redução das vendas de moedas de coleção e de livros.Na 'holding' Parpública, o relatório indica que o resultado passou de 24,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, para 23,3 milhões de euros, "refletindo principalmente o efeito das perdas associadas ao investimento no capital social e obrigações da TAP SGPS SA, parcialmente compensado pelo incremento dos dividendos e a redução dos encargos financeiros"."A diminuição do resultado da 'holding' ocorre principalmente porque a participada TAP, que não é objeto de consolidação integral, porque a Parpública não dispõe de controlo, ter apresentado no primeiro semestre de 2020 um prejuízo de 607,5 milhões de euros, o qual não pode deixar de ser destacado, porque ocorre num contexto totalmente atípico e fruto da pandemia covid-19", afirma o grupo.