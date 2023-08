Lucro da Fosun cai para metade no primeiro semestre

A Fosun registou no primeiro semestre de 2023 um lucro de 1,36 mil milhões de renmimbi (aproximadamente 170 milhões de euros à taxa de câmbio atual), que representa uma queda para cerca de metade face aos 2,7 mil milhões de renmimbi comunicados em junho de 2022 (cerca de 340 milhões de euros).A companhia explica a evolução do resultado líquido atribuível aos acionistas com o "decréscimo de ganhos" ligados "à alienação de investimentos financeiros".A gigante chinesa que em Portugal tem participações no BCP, Fidelidade, REN e Luz Saúde teve receitas de 97 mil milhões de renmimbi (cerca de 12,2 mil milhões de euros no câmbio de hoje). O valor representa um aumento de 10,9% face a junho de 2022.O lucro da operação industrial atingiu aproximadamente 400 milhões de euros, numa evolução de 5,5%. Expurgados os resultados de operações industriais descontinuadas, o crescimento foi de 66%.O grupo escreve que na primeira metade do ano focou-se nos negócios "core", que giram em torno do consumo das famílias e menciona a atividade seguradora em Portugal como fazendo parte desse esforço. As quatro subsidiárias Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal e Fosun Tourism Group "continuaram a melhorar os seus produtos e serviços, tendo obtido uma receita total de 70,76 mil milhões de renmimbi (cerca de 8,9 mil milhões de euros), que representa um crescimento de 12,4% face ao período homólogo.O resultado foi ajudado pela "recuperação do consumo e o abrandamento de restrições nas viagens", o que promoveu atividades como o turismo.Em outubro de 2022 a Fosun esteve debaixo dos holofotes depois de anunciar a intenção de vender ativos no valor de 11 mil milhões de euros para reforçar o balanço e promover a confiança dos investidores.Agora, a companhia confirma que durante o primeiro semestre acelerou a alienação de ativos "não-core", o que resultou na entrada em caixa de 20 mil milhões de renmimbi (cerca de 2,5 mil milhões de euros) e sublinha que "a otimização de ativos é crítica para uma nova ronda de oportunidades de desenvolvimento".