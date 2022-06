Lucro da Inditex cresce 80% no primeiro trimestre para 760 milhões

Leia Também Lucros da dona da Zara mais do que triplicam até outubro para 2.500 milhões

A Inditex, grupo que inclui marcas como Zara ou Pull & Bear, teve um lucro de 760 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal (fevereiro a abril), mais 80% face a igual período do ano anterior.O valor do resultado líquido alcançado pelo grupo nos primeiros três meses deste exercício supera o do primeiro trimestre de 2019, anterior ao impacto pandemia de covid-19, quando contabilizou 734 milhões de euros, refere a Inditex em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola.Sem a provisão realizada por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, o resultado líquido teria sido de 940 milhões no primeiro trimestre terminado no mês de abril deste ano.As vendas do grupo atingiram no período em análise 6.742 milhões de euros, o que representa um aumento homólogo de 36%.O resultado operacional bruto (EBITDA), por seu turno, cresceu 55% no primeiro trimestre, para 1.917 milhões de euros.