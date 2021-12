Lucros da dona da Zara mais do que triplicam até outubro para 2.500 milhões

Leia Também Património imobiliário da Inditex em Portugal avaliado em 5,8 milhões

Leia Também Filha de Amancio Ortega vai ser a nova presidente da dona da Zara

Os lucros da gigante retalhista espanhola Inditex, que detém a Zara, dispararam nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2021 (entre fevereiro e outubro).Nas contas enviadas esta quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNVM), a empresa fundada por Amancio Ortega revela uma subida do resultado líquido de 273% para 2.500 milhões de euros face ao período homólogo. Em comparação com o mesmo período de 2019, o resultado líquido foi 220 milhões de euros inferior.As vendas dos primeiros nove meses subiram 37% para 19,3 mil milhões de euros. Contabilizando apenas o terceiro trimestre, as vendas líquidas subiram 22%, para 7,4 mil milhões de euros, um valor que ficou 6% acima do montante registado no mesmo período de 2019, pré-pandemia, e representa um novo máximo histórico trimestral para o grupo.As vendas do ano fiscal de 2021 não bateram recordes, ficando 500 milhões de euros abaixo do mesmo período de 2019, porque o primeiro trimestre ainda foi marcado por fortes restrições no funcionamento das lojas físicas.Até outubro, a margem bruta foi de 11,4 mil milhões de euros, o que equivale a 59% das vendas. Olhando apenas para o terceiro trimestre, representou 61% das vendas. O grupo estima terminar o ano com uma margem bruta na ordem dos 57,5%, 1,6 pontos acima do período pré-pandemia.As vendas online da maior retalhista de moda do mundo aumentaram 28% face ao ano passado e saltaram 124% em relação a 2019. No final de 2021, o online deverá representar 25% das vendas totais do grupo.Ainda assim, a aposta nas lojas físicas mantém-se, com o grupo a continuar "muito ativo na diferenciação dos seus espaços comerciais", tendo inaugurado novas lojas em 39 mercados nos primeiros nove meses de 2021. No final do período em análise, a Inditex contava com um parque total de 6.657 lojas em todo o mundo.