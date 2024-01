Lucro semestral da Procter & Gamble sobe 1,6% para 7.405 milhões de euros

A multinacional Procter & Gamble anunciou esta terça-feira que alcançou um lucro de 8.049 milhões de dólares (7.405 milhões de euros) no primeiro semestre do ano fiscal de 2024, mais 1,6% que no mesmo período do ano anterior.A empresa com sede em Cincinnati, nos Estados Unidos, afirmou em comunicado que no segundo trimestre do ano fiscal de 2024 (outubro a dezembro de 2023), que não coincide com o ano civil, teve um lucro líquido de 3.468 milhões de dólares, mais 11,8% que no mesmo período do ano anterior.As receitas líquidas, por sua vez, registaram um aumento homólogo de 3% no segundo trimestre, para 21.441 milhões de dólares.O presidente e presidente-executivo da empresa, Jon Moeller, afirmou que apresentaram "resultados sólidos" no segundo trimestre, o que permitiu à multinacional "aumentar a previsão para o crescimento e manter as perspetivas de receitas para o ano fiscal".A previsão de crescimento das vendas foi revista em alta, situando-se entre 2% e 4% em 2024.