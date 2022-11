Lucros da Adidas caíram 41,3% até setembro para 1,12 mil milhões de euros

A fabricante alemã de artigos desportivos Adidas registou 1,12 mil milhões de euros de lucro até setembro, 41,3% menos do que no período homólogo, devido aos problemas na China, à queda na procura nos mercados ocidentais e aos custos extraordinários.Segundo revelou a empresa, o volume de negócios melhorou no mesmo período para 17.306 milhões de euros (+7,5%), enquanto o lucro operacional caiu para 1.393 milhões de euros (-27,5%).A margem de lucro operacional sobre as vendas diminuiu para 8% (era 11,9% um ano antes) após o aumento das despesas operacionais."O ambiente de mercado mudou no início de setembro na medida em que a procura nos mercados ocidentais caiu" e a situação na China se deteriorou, então, os stocks aumentaram e será necessário aplicar maiores descontos para poder vender os produtos, algo que dificulta os lucros, disse o diretor financeiro da Adidas, Harm Ohlmeyer, ao apresentar os resultados.Ohlmeyer mostrou-se otimista com o próximo Campeonato do Mundo de Futebol, uma vez que a empresa já mostra um crescimento significativo de receita nessa área.A interrupção das atividades na Rússia reduziu as receitas em mais de 100 milhões de euros no terceiro trimestre e, na China, as vendas caíram devido aos 'lockdowns' para conter a propagação da pandemia de covid-19.No terceiro trimestre a Adidas teve custos extraordinários de 300 milhões de euros.A empresa reviu novamente para baixo as suas previsões de receita e margem de lucro operacional para 2022 devido ao impacto da interrupção da sua colaboração com o rapper americano Kanye West, que terá um impacto negativo de 250 milhões de euros no lucro líquido da empresa este ano .Os produtos da marca "Yeezy", de Kanye West, estavam a vender bem no final do ano, mas como as vendas foram interrompidas, as vendas cairão no quarto trimestre.É por isso que a Adidas espera que a faturação, descontados os efeitos das taxas de câmbio, aumente em 2022 apenas um percentual de um dígito e que a margem seja de 2,5% (anteriormente era 4%).Esta é a quarta revisão em baixa das previsões da Adidas este ano. A anterior foi em 20 de outubro, altura e, que as ações da empresa caíram, embora tenham recuperado depois de a Adidas ter recrutado o diretor executivo da Puma, Bjørn Gulden, para substituir Kasper Rorsted.