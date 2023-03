Adidas vai propor dividendo de 70 cêntimos, um corte de 80% face ao ano passado

A Adidas vai propor aos acionistas a distribuição de um dividendo de 70 cêntimos por título, uma quebra de cerca de 80% face aos 3,30 euros por ação distribuídos o ano passado, referentes aos resultados de 2021. A remuneração será proposta na próxima assembleia geral de acionistas, marcada para 11 de maio.

Esta redução ocorre na mesma altura em que a marca reportou um prejuízo operacional no quarto trimestre de 724 milhões de euros, ainda assim acima das expectativas dos analistas que antecipavam perdas de 782 milhões.

A marca alertou ainda que pode registar o primeiro prejuízo anual em 2023 em 30 anos, depois do divórcio com o rapper e estilista Kanye West, com quem tinha a linha de sapatilhas Yeezy. Assim, como já tinha feito no início de fevereiro, a empresa liderada por Björn Gulden frisou que caso este ano não consiga vender o resto do "stock" de sapatilhas da linha Yeezy, arrisca perder até 700 milhões de euros.

No final de outubro, a Adidas colocou um ponto final à parceria com o artista - agora conhecido como Ye - devido aos comportamentos considerados ofensivos do "rapper".

Para o CEO da empresa alemã, citado pela Reuters, a companhia precisa agora de se concentrar no negócio principal, sendo que 2023 será um ano de "transição", antes do regresso aos lucros em 2024. "Vamos mais uma vez fazer da Adidas a melhor marca desportiva do mundo", rematou.

Durante a sessão desta quarta-feira, as ações da empresa alemã derrapam 1,71% para 141,38 euros, caindo para mínimos do início de janeiro. Desde o início do ano, a Adidas valorizou 10,92% em bolsa.