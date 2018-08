A Mota-Engil fechou o primeiro semestre do ano com um lucro de 5,7 milhões de euros. Excluindo o efeito de Angola, a empresa teria triplicado os seus lucros.

Bruno Simão

A Mota-Engil terminou o primeiro semestre com um resultado líquido de 5,74 milhões de euros, o que compara com os 4,6 milhões reportados há um ano, revelou a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins numa apresentação enviada para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Excluindo as regras que contabilizam de forma diferente o impacto de economias hiperinflacionadas, como o caso de Angola, a Mota-Engil teria lucrado 15,2 milhões de euros, o que corresponde ao triplo do reportado há um ano.

A contribuir para a melhoria dos lucros da construtora esteve o aumento das receitas, que atingiram os 1,25 mil milhões de euros. "No primeiro semestre de 2018, a América Latina foi a região que mais contribuiu para o volume de negócios do grupo (39%), registando uma performance similar à evidenciada no período homólogo de 2017, fruto nomeadamente da execução da elevada carteira de encomendas angariada em anos anteriores", realça a Mota-Engil no comunicado de apresentação de resultados.

Já o EBITDA da empresa caiu mais de 5% para 176,5 milhões de euros, enquanto a margem de EBITDA situou-se nos 14%, adianta a empresa. Esta quebra do EBITDA é justificada pela actividade na Europa, onde se verificou uma descida de 25%, bem como pela adopção das novas regras contabilísticas.

A contribuir para a evolução positiva dos lucros esteve também a melhoria dos resultados financeiros, que passaram de 47 milhões de euros negativos para 10,1 milhões de euros negativos, o que se justifica com as "diferenças cambiais favoráveis originadas essencialmente pelos títulos de dívida pública angolana detidos pelo grupo expressos ou indexados ao dólar.



(Notícia corrigida às 9:59. Altera título e lead. Os lucros da Mota-Engil foram de 5 milhões de euros e não de 15 milhões de euros como inicialmente noticiado. Os 15 milhões de euros referem-se ao valor conseguido caso a contabilização de Angola fosse idêntica à do ano passado, o que não acontece devido às regras contabilísticas)