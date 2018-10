Lucros da Semapa aumentam 25% entre Janeiro e Setembro

Pedro Ferreira/Correio da Manhã

O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 97,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que correspondeu a um crescimento de 24,9% face a igual período do ano anterior, informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por João Castello Branco (na foto).

A evolução do resultado líquido é explicada essencialmente pelo efeito combinado de vários factores, face ao período homólogo: aumento do EBITDA total em cerca de 35 milhões de euros; diminuição de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 13,9 milhões de euros; agravamento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 8,2 milhões de euros; e aumento dos impostos sobre o rendimento em cerca de 16,6 milhões de euros, refere a Semapa.

O volume de negócios consolidado da holding que controla a Navigator e a Secil foi de 1.636,6 milhões de euros, tendo aumentado 1,7% face ao período homólogo.

As exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.233,6 milhões de euros, o que representa 75,4% do volume de negócios, acrescentou a empresa.

Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 9,3% face aos primeiros nove meses do ano passado, atingindo 410,6 milhões de euros. A margem consolidada situou-se nos 25,1%, 1,8 pontos percentuais acima da registada no período homólogo.

A Semapa chegou ao final de Setembro com uma dívida líquida de 1.605,0 milhões de euros, o que representou uma redução de 68,7 milhões de euros face ao registado no final do ano passado, tendo sido explicado positivamente pela geração de cash flow operacional, entre outros contributos dos vários segmentos de actividade da empresa

Hoje foi também anunciado que Heinz-Peter Elstrodt, especialista no apoio a empresas familiares na transição geracional e profissionalização, vai assumir a 1 de Janeiro de 2019 o cargo de chairman da Semapa, que controla empresas como a Navigator e a Secil.

O alemão de 62 anos assume assim a presidência do conselho de administração da holding na sequência da morte de Pedro Queiroz Pereira em Agosto passado.