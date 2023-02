Maersk vende dois armazéns logísticos na Rússia e fica a um negócio de deixar o país

O grupo dinamarquês A.P. Møller-Mærsk anunciou, esta segunda-feira, a venda das suas duas propriedades logísticas na Rússia à IG Finance Development, num ato que quase marca o fim da sua atividade comercial no país.



"Estamos satisfeitos por ter encontrado um novo dono para os dois locais de logística na Rússia e de ter, assim, executado a decisão de alinear os nossos ativos no país", declarou o grupo, num comunicado, citado pela agência Reuters.





Leia Também Líderes mundiais de transporte marítimo terminam aliança

Segundo o gigante do transporte e da logística, a venda do depósito em terra em Novorossiisk, com capacidade para a 1.500 contentores, e de um armazém refrigerado em São Petersburgo obteve aval das autoridades regulatórias tanto da União Europeia como da Rússia.A IG Finance Developmeny, empresa registada em Chipre, fez um acordo com a Arosa, um grande importador de comida na Rússia, para operar em ambos os locais, indicou a Maersk.Para deixar de ter qualquer negócio na Rússia, o grupo escandinavo precisa ainda de vender quatro barcos rebocadores sob o chapéu da sua marca Svitzer, um processo que, adiantou um porta-voz à agência Reuters, está em curso.