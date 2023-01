Líderes mundiais de transporte marítimo terminam aliança

As duas maiores empresas de transporte marítimo de contentores a nível global vão por fim à sua aliança em 2025, numa altura em que a rivalidade pelo transporte do comércio global aquece.A Mediterranean Shipping Company (MSC) e a Maersk, as empresas número um e número dois na indústria no transporte marítimo de contentores em volume, acordaram nesta quarta-feira por fim à sua aliança em janeiro de 2025. "Descontinuar a aliança 2M pavimenta o caminho para que as duas empresas possam continuar a perseguir as suas estratégias individuais", disseram os diretores-executivos das empresas suíça e dinamarquesa num comunicado conjunto.Os responsáveis acrescentaram que "esperam continuar uma colaboração forte" nos próximos (e últimos) anos de aliança. A MSC ultrapassou, no ano passado, a Maersk como maior transportadora marítima de contentores a nível global e utilizou a recente subida nas taxas de frete para lançar um programa de encomendas de novos navios e de compra de embarcações.Sob a liderança do diretor executivo Søren Toft, um antigo gerente sénior da Maersk, a reservada e privada MSC cresceu tão rapidamente que os analistas sugeriram poderia ter ultrapassado a aliança nos últimos meses.Juntas, as duas empresas controlam dois quintos de todo o frete marítimo global, dando poder à aliança 2M e a capacidade de oferecer aos clientes partidas mais frequentes do que uma única linha de transporte marítimo.Maersk argumentou que o fim da aliança enquadra-se numa mudança recente de estratégia, que procura, agora, providenciar serviços de logística para clientes, do armazém ao cliente final. O grupo dinamarquês gastou já milhares de milhões de euros para aumentar o negócio de logística terrestre nos últimos anos.