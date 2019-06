Maior acionista dos CTT: “Fala-se em nacionalização. O Estado é bem-vindo”

Manuel Champalimaud considera que “há um clamor” em Portugal favorável à intervenção do Estado nos CTT, pelo que não se opõe à entrada deste no capital da empresa, “para acabar com esta agitação e desconforto social”.

Numa altura em que muitos defendem a retoma do controlo dos CTT por parte do Estado, face à redução da qualidade do serviço e da presença da empresa ao longo do território nacional, o maio acionista da companhia vem dizer que até vê com bons olhos a entrada deste novo sócio.