Isto depois de, na semana passada, já ter investido outros 720 mil euros para comprar um total de 327.700 ações dos CTT Feitas as contas, no espaço de duas semanas, a Manuel Champalimaud pagou cerca de 1,5 milhões de euros para reforçar a posição no capital dos CTT.Depois destas operações, passou a controlar diretamente 12,76% da empresa de correios. Mas, tendo em conta os títulos detidos por administradores da Manuel Champalimaud, é imputada à holding uma participação de 13,08% no capital dos CTT.