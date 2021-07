Mais de 845 milhões de euros para criadores do Facebook e Instagram

Mark Zuckerberg anunciou quarta-feira que o Facebook e o Instagram terão programas avaliados em mais de 845 milhões de euros destinados a investir, até 2022, nos criadores de conteúdos destas duas redes sociais."Queremos construir as melhores plataformas para que milhões de criadores possam ganhar a vida", começa por anunciar o fundador e CEO do Facebook numa mensagem divulgada na sua página de Facebook há cerca de quatro horas."Estamos a criar novos programas para investir mais de mil milhões de dólares (cerca de 845 milhões de euros) para premiar os criadores de conteúdos de excelência do Facebook e Instagram até 2022", escreve o também proprietário da rede social Instagram.A agência de notícias France Presse acrescenta que a ideia é que o Facebook consiga competir melhor com outras plataformas como o TikTok ou o YouTube."Investir em criadores não é novidade para nós, mas estou muito satisfeito em expandir esse trabalho ao longo do tempo", lê-se ainda na mensagem, na qual promete "mais detalhes em breve".As redes sociais oferecem aos artistas, influenciadores e outras personalidades uma forma de ganhar a vida, graças aos anúncios veiculados nas suas contas, mas também à organização de eventos online pagos ou à remuneração paga por determinadas plataformas de acordo com a sua popularidade.Essas empresas absorvem uma proporção significativa dessas receitas de publicidade.