Manuela Vaz é a nova presidente da Accenture em Portugal, assumindo a liderança de todas as indústrias e serviços da empresa, sucedendo a José Gonçalves, segundo informou a consultora em comunicado esta sexta-feira.O anterior presidente deixa o cargo após sete anos e ascende a um cargo global, passando a liderar os serviços de sustentabilidade do "resources industry group".A nova presidente ocupava até agora o cargo de vice-presidente da Accenture e era a responsável pela empresa no Porto."Nos últimos sete anos, liderou o 'products industry group', que inclui os setores de retalho, bens de consumo, transportes e indústria, alcançando os mais altos níveis de crescimento na última década, para os quais contribuíram a conquista de clientes estratégicos no nosso país", refere o comunicado."É com grande satisfação e comprometimento que assumo este desafio e legado. Estou muito entusiasmada por colaborar com todos os nossos profissionais, clientes, parceiros e comunidades, de forma a impulsionar o crescimento e relevância da nossa atividade em Portugal, acelerando a reinvenção dos negócios dos nossos clientes, graças às tecnologias mais inovadoras", refere Manuela Vaz.Manuela Vaz "iniciou a sua carreira profissional na Accenture em 1994, como consultora para as indústrias de retalho, bens de consumo e energia, tendo abraçado, anos mais tarde, um projeto pessoal, acabando por regressar em 2007. Licenciada em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, a nova presidente da Accenture Portugal é também membro do Conselho Geral desta instituição de ensino", indica a consultora.