Marca portuguesa Paoemcasa ruma ao Brasil

A marca portuguesa Paoemcasa escolheu o Brasil para iniciar a sua primeira internacionalização. As famílias brasileiras vão poder usufruir de um serviço de entregas diárias ao domicilio de pão fresco e pastelaria, sem custos e taxas adicionais, mediante a subscrição do serviço.



As encomendas são feitas pelo site na Internet, onde o cliente pode encomendar todos os meses o seu pão favorito para ser entregue à sua porta até às 8h da manhã, sem necessidade de contacto com o entregador.



Entre as razões para a marca ter decidido abrir uma franquia do outro lado do Atlântico está o crescimento exponencial do e-commerce no mercado brasileiro, os hábitos alimentares dos brasileiros que incluem o pão no seu dia-a-dia e os gestores a cargo do projeto no país que têm experiência no sector de serviços de conveniência, segundo o comunicado.



Mas a expansão para o exterior não fica por aqui. A marca Paoemcasa já está a estudar a possibilidade de alargar os seus serviços para dois países africanos, dois países europeus e mais um na América Latina.



Com cinco anos de existência, o projeto está presente, até ao momento, em 150 cidades portuguesas através das 30 unidades presentes em todo o país. Este verão, a marca já expandiu as suas entregas para o Parque das Nações, Oeiras, Póvoa de Santa Iria e Queluz & Belas e avança que no próximo mês estará presente em mais duas cidades.