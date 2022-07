Marcelo: "Há vários aeroportos europeus que estão um caos"

Leia Também ANA: Constrangimentos nos aeroportos europeus cancelam 22 voos de e para Lisboa

O Presidente da República relativizou esta segunda-feira a situação no aeroporto de Lisboa, dizendo que está a haver problemas nos aeroportos "por todo o mundo".Marcelo Rebelo de Sousa falava depois de uma visita ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo, em que esteve acompanhado pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.Interrogado sobre a situação no aeroporto de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "os aeroportos estão um pouco por toda a parte um caos"."Há vários aeroportos europeus que estão um caos, perda de bagagem e tal. Há cancelamentos de 800 aviões nos Estados Unidos da América. Há aqui um problema complicadíssimo, de facto, no funcionamento dos aeroportos, e que se repercute depois nas ligações agora que o turismo cresce e a circulação também cresce", referiu o Chefe de Estado."Portanto, não me admira. Isto não serve de desculpa para não estarmos preocupados com o que possa acontecer em Portugal. Mas, infelizmente, depois da pandemia, as entidades gestoras dos aeroportos ainda não conseguiram encontrar uma recuperação, mesmo em termos de funcionamento de pessoal, para o ritmo de subida que está a existir e não era esperado, um pouco por toda a Europa e por todo o mundo", prosseguiu.Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que esta situação também "acontece certamente em Portugal", e afeta as ligações ao Brasil e a outros destinos, mas reiterou que "está a acontecer um pouco por todo o mundo".A ANA - Aeroportos de Portugal reviu em alta a previsão de cancelamentos para segunda-feira no aeroporto de Lisboa, para um total de 32, sendo 17 chegadas e 15 partidas, de acordo com uma informação divulgada ao final da tarde. "Estão previstos para o dia de hoje 32 cancelamentos de voos no aeroporto de Lisboa: 17 chegadas e 15 partidas", referiu a gestora aeroportuária, que ao início da tarde apontava para 29 cancelamentos.