McDonald's mais do que duplica lucros semestrais para 3.185 milhões de euros

No segundo trimestre, a empresa teve receitas de 5.888 milhões de dólares, 57% mais em termos homólogos, enquanto o lucro líquido atingiu 2.219 milhões de dólares, face aos 484 milhões registados há um ano, quando sofreu o maior impacto devido à pandemia de covid-19.Entre janeiro e junho, a empresa teve uma faturação de 11.012 milhões de dólares, 30% mais em relação ao mesmo período de 2020, graças à reabertura de muitos restaurantes que em 2020 tiveram de encerrar ou limitar-se a fazer entregas, no âmbito das restrições adotadas para travar a pandemia.A McDonald's salientou que as suas vendas entre abril e junho se situaram quase 7% acima das registadas no mesmo período de 2019, apesar de agora ainda estarem em vigor restrições em alguns países.Os Estados Unidos são o principal motor de crescimento da empresa, com um aumento das vendas de 15% em comparação com os níveis anteriores à pandemia, muito acima do resto do mundo.Os dados em relação ao período pré-pandemia também melhoraram em países como Reino Unido, Austrália e Canadá, enquanto continuam abaixo em mercados importantes como Alemanha e França.Em comunicado, o presidente da McDonald's, Chris Kempczinski, destacou que os resultados mostram a solidez de negócio da empresa e a sua capacidade para se adaptar ao que os clientes procuram.As contas da multinacional superaram as expectativas dos analistas, mas as suas ações começaram a negociar em Wall Street com um retrocesso de 1,40%.