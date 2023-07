Mercadona contribuiu com 1,3 mil milhões para o PIB desde 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde que chegou a Portugal, em 2019, a Mercadona contribuiu diretamente com 1.298 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB), gerou vendas em toda a cadeia de produção no valor de 4.422 milhões de euros e criou 55.655 empregos diretos, indiretos e induzidos. Estas são as três grandes conclusões de um estudo sobre o impacto económico da cadeia de supermercados espanhola em Portugal, elaborado pelo Núcleo de Investigaç

...