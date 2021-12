Mercedes abre centro tecnológico em Braga. Quer contratar 100 pessoas em 2022

A Mercedes-Benz.io, que desenvolve soluções tecnológicas, vai abrir um escritório na cidade de Braga em 2022, ano em que pretende recrutar mais 100 colaboradores, foi anunciado esta terça-feira.Em comunicado, a empresa sublinha que aposta no trabalho híbrido e que o novo centro de Braga, que estará operacional no início de 2022, poderá ser utilizado por profissionais de qualquer localização."Queremos que a Mercedes-Benz.io esteja mais perto de centros nevrálgicos de talento em Portugal, pelo que a abertura do novo centro em Braga alinha-se nesta nossa estratégia", explica Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io.Citada no comunicado, Silvia Bechmann sublinha que, perante o novo paradigma do trabalho neste período pós-pandémico, a estratégia da empresa passa por ter "espaços de trabalho colaborativo, onde as equipas se possam encontrar, trabalhar em conjunto quando necessário e, acima de tudo, viver a cultura Mercedes-Benz.io"."O novo centro em Braga abre neste contexto, pelo que as vagas que temos em aberto, assim como as que viremos a abrir, não estão alocadas a um espaço em particular, mas sim a determinadas competências que procuramos nos profissionais que virão a colaborar connosco", diz ainda a responsável.O novo escritório de Braga será localizado no centro da cidade, sendo pensado e equipado para ser utilizado em momentos de colaboração e trabalho em equipa.O administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva, considera que "a chegada do centro de desenvolvimento da Mercedes-Benz.io a Braga vem reforçar o caráter de inovação do concelho e do seu tecido empresarial". "Mostra que Braga e a nossa região apresentam uma grande dinâmica, ao captar a atenção de grandes multinacionais", frisou.A Mercedes-Benz.io é a empresa subsidiária da Mercedes-Benz AG para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e de vendas. Já está localizada em Lisboa e em Berlim e Estugarda (Alemanha), contando atualmente com um total de 455 colaboradores.Em Portugal, a empresa tem uma equipa composta por 245 profissionais, e antecipa abrir mais uma centena de vagas para serem preenchidas ao longo de 2022. Todas as vagas em aberto podem ser consultadas no site da empresa. Atualmente, a empresa desenvolve mais de 30 produtos, como o Test Drive Booking, Vehicle Car Search, OneWeb, Dealer Locator e eCommerce platform.