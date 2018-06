Mestrado de Finanças do ISCTE escala 13 lugares no ranking do FT

Os rankings do Financial Times, referência para a qualidade dos diplomas superiores nas áreas de economia, gestão e finanças, reconhecem três escolas portuguesas esta segunda-feira: Nova School of Business and Economics, Católica Lisbon School of Business and Economics e ISCTE Business School, por esta ordem. As três faculdades portuguesas posicionam-se assim pela primeira vez entre as 30 melhores eleitas pelo FT.





Anteriormente, só o ISCTE estava de fora do grupo das 30 melhores, ficando-se pelo 40.º lugar. Este ano, a escalada de 13 posições valeu à faculdade o 27.º lugar -- e que foi a segunda maior subida entre as faculdades que também já figuravam no ranking no ano anterior. No comunicado enviado às redacções, o reitor da ISCTE Business School, José Paulo Esperança, afirma que esta melhoria "resulta tanto da qualidade da investigação e ensino como da cooperação com o sector financeiro e empresarial". O indicador que mais beneficiou a escola foi o nível de progressão na carreira dos alunos que lá concluíram este mestrado.



O instituto fica contudo atrás da Católica Lisbon School of Business and Economics, que também conseguiu subir, elevando-se três posições até ao 23.º lugar. Na óptica do director da Católica de Lisboa, Nuno Fernandes, a posição no ranking reflecte a "forte aposta na internacionalização, cada vez mais um pilar crítico de afirmação da escola", afirma numa nota à imprensa. O critério que mais destaque deu a esta faculdade foi o nível de "objectivos alcançados" pelos alunos quando chegam ao mercado de trabalho, rubrica na qual esta escola se coloca em oitavo lugar à escala global.