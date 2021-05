Ministro do Ambiente: “Estou preocupado com cumprir prazos no PRR”

A inclusão da cultura e do mar no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) implicou um corte na verba para a compra de novos autocarros, mas o ministro do Ambiente garante que serão adquiridos com fundos do atual quadro comunitário.





O PRR, se correr como o Governo gostaria, pode ser aprovado por Bruxelas dentro de um mês. Nas áreas que tutela têm surgido dúvidas?