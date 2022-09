Missão da NASA colide com "sucesso" com asteroide para alterar trajetória

Leia Também SpaceX revela parceria para três novas missões, incluindo caminhada espacial inédita

A sonda da NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) colidiu esta segunda-feira com "sucesso" com o asteroide Dimorphos, naquele que foi primeiro teste da humanidade para defender a Terra de futuros objetos espaciais.O choque ocorreu às 19:14, hora local na Costa Este dos Estados Unidos (00:14, em Lisboa), a 9,6 milhões de quilómetros de distância, com a DART a embater na pequena rocha espacial - lua do sistema binário também formado pelo asteroide Didymos - a 22.500 quilómetros por hora.Os cientistas aguardavam que o impacto abrisse uma cratera, fizesse lixo com os sedimentos e alterasse a órbita do asteroide.Embora pudesse ter sido visto na transmissão em direto da NASA, nas redes sociais, os cientistas vão ter de esperar dias ou até semanas para ver ser a sonda não tripulada conseguiu alterar ligeiramente a órbita do pequeno planeta.A missão de 325 milhões de dólares (cerca de 338 milhões de euros) foi a primeira tentativa de mudar a posição de um asteroide ou qualquer outro objeto natural do espaço.