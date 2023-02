Montepio fechou 89 balcões e reduziu 527 trabalhadores em quase dois anos

Leia Também Lucro do Banco Montepio dispara em 2022 para 33,8 milhões de euros

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dar conta dos resultados do banco de 2022 , o Montepio fez um balanço do seu ajustamento operacional."No âmbito da implementação do processo de ajustamento da rede de retalho, e após adequadas análises relacionadas com a cobertura geográfica, rendibilidade e dimensão do mercado, o Banco Montepio encerrou 89 balcões (-27%) entre outubro de 2020 e dezembro de 2022, dos quais 15 (-6%) durante o ano de 2022", indicou.Assim, no final do ano passado, o Montepio tinha 239 balcões em Portugal.A instituição revelou ainda que o seu quadro de trabalhadores "totalizava, no final de 2022, 3.406 pessoas, tendo-se registado uma diminuição de 527 (-13%) face a outubro de 2020", sendo que "a implementação do Programa de Reformas Antecipadas e Rescisões por Mútuo Acordo iniciada no quarto trimestre de 2020 foi responsável por 87% da redução verificada".Em 2022, a instituição reduziu o seu quadro de trabalhadores em 72 pessoas, informou.