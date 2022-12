Morreu Evaristo, o dono do famoso Solar dos Presuntos

Morreu Evaristo, o fundador do famoso restaurante Solar dos Presuntos, ponto de encontro de muitas caras conhecidas portuguesas.

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós", informa o restaurante no Facebook.

"Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", refere a nota.

O restaurante estará encerrado durante a noite desta terça e quarta-feira todo o dia.



O velório será na Igreja de São José, às 19h00 desta terça-feira e a missa acontece amanhã às 11h00.



O corpo segue depois para Monção.