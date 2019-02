Morreu o estilista Karl Lagerfeld

Morreu o estilista alemão Karl Lagerfeld, aos 85 anos. O estilista esteve muitos anos à frente da Chanel, tendo-se tornado também um ícone da moda a nível mundial. O designer tinha sido hospitalizado de emergência esta segunda-feira, de acordo com a revista francesa Paris Match.





Lagerfeld nasceu em Hamburgo, na Alemanha, filho de um empresário que produzia leite e de uma vendedora de lingerie.

O alemão tornou-se um ícone da moda não só pelas roupas e acessórios que desenhou e produziu, mas também pela forma sóbria como se apresentava: sempre com uma camisa branca a condizer com o cabelo grisalho e com fato e óculos pretos.