Motas passam a ter de ir à inspeção a 1 de janeiro

As inspeções periódicas a motociclos, que estão previstas desde 2012, vão avançar no início do próximo ano. O secretário de Estado das Infraestruturas assegura que o decreto-lei será aprovado pelo Governo em breve e adianta que a obrigatoriedade abrangerá veículos com 125 cc ou mais.

